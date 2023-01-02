İsrail faiz artırdı
Yılın ilk faiz kararı İsrail'den geldi. Ülke artan enflasyonla mücadele için faizi 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
İsrail Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele için sıkılaşma döngüsünü sürdürerek faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıkarttı.
İsrail Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75'e yükseltti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini de bu yöndeydi.
Açıklamada petrol fiyatlarındaki düşüş ve tedarik zincirindeki sıkıntıların azalması gibi faktörlerin enflasyonist baskıları azaltabileceği belirtildi.
Bu, küresel faizlerde 2009'dan beri görülen en erken artış döngüsü oldu.
İsrail 2022'de fiyat artışlarıyla mücadele için 300 baz puanın üzerinde faiz artırmıştı. Karar sonrası para birimi şekel yatay seyretti.
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