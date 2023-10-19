Yayınlanma: 19.10.2023 - 10:04

Güncelleme: 19.10.2023 - 10:04

Orta Doğu’da tırmanan gerginlik ve belirsizlik TL varlıkları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dolar/TL 28 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü, Borsa İstanbul endeksleri ise hızlı kayıplar yaşıyor. Gram altın fiyatları art arda rekorlar kırıyor.

Tüm bunlar yaşanırken Merkez Bankası haftaya yapacağı ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı çok daha kritik hale geldi.

ASIL ENDİŞE VEREN DURUM BELLİ OLDU

Merkez Bankası yeni yönetimi 4 toplantıda politika faizini 2150 baz puan artırarak yüzde 8,5’ten yüzde 30’a çıkarmıştı.

Eylül PPK’sı sonrası ekim için de 5 puan daha artırım beklentileri oluşurken İsrail-Filistin çatışması Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl etkileyecek?

Uzmanlar çatışmaların para politikasında büyük değişikliklere yol açmayacağını, asıl endişe verenin savaşın kontrolden çıkması durumunda fiyatlamalar üzerinde yaratacağı etki olduğunu vurguladı.

Ekonomim'e konuşan Deniz Yatırım Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek, Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya devam edeceğini dile getirerek Para Politikası Kurulu toplantısında da bir problem olacağını düşünmediğini ifade etti.

Gödek, Merkez Bankası'nın önceliğinin hala daha parasal sıkılaştırma ve enflasyon beklentilerini iyileştirme olduğunu vurgulayarak para politikasının TL varlık fiyatlamalarındaki dalgalı seyirden etkilenmeyeceğine işaret etti.

DEV BANKADAN FAİZ TAHMİNİ

HSBC, Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Ekim Perşembe günü açıklayacağı Para Politikası Toplantısı (PPK) için faiz tahminini paylaştı.

Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölge ekonomisti Melis Metiner imzasıyla yayımlanan notta, TCMB'den 250 baz puanlık faiz artışı beklendiği belirtildi.

Ayrıca raporda, yılsonunda politika faizinin yüzde 32,5 olacağı öngörülüyor.

HSBC'den yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti.

Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenfl asyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse TCMB daha fazlasını yapabilir" olarak kaydedildi.