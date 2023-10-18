Şimşek'in sözleri hatırlatıldı... İngiliz dev bankadan faiz tahmini
HSBC Ekonomisti Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda Türkiye'nin haftaya büyük montanlı (tutar) faiz artışı yapabileceği belirtildi.
İngiltere merkezli uluslararası banka HSBC, Türkiye ile ilgili faiz tahminlerini paylaştı.
Yıl sonunda politika faizinin yüzde 32,5 olması beklendiği belirtilen rapora göre gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda da 250 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.
ŞİMŞEK’İN SÖZLERİ HATIRLATILDI
Bllomberg HT'nin aktardığına göre, açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti.
Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse TCMB daha fazlasını yapabilir" ifadesine yer verildi.
TCMB Para Politikası Kurulu Eylül toplantısında bir haftalık repo faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltmişti. Böylece TCMB yeni yönetimi altında dördüncü faiz artışını gerçekleştirmişti.
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