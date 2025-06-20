İsrail-İran gerilimi sürüyor: Petrol ve doğalgaz fiyatları sert yükselişte!

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatları önemli artışlar yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı bölgedeki arz güvenliği endişeleriyle yüzde 11 yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de benzer oranda değer kazandı. Çatışmalar sürerken enerji tesislerinde kritik bir kesinti yaşanmadı.

ARZ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UYARILAR VE HÜRMÜZ BOĞAZI RİSKİ

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ve OPEC yetkilileri mevcut arzın yeterli olduğunu belirtse de Hürmüz Boğazı’nın kapanma riski piyasalar için en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Günlük yaklaşık 15 milyon varil petrolün geçtiği bu su yolunun kapanması, küresel enerji tedarikinde ciddi aksamalara yol açabilir.

PETROL PİYASALARINDA DALGALANMA BEKLENİYOR

Analistler, çatışmaların sürmesi halinde petrol fiyatlarında dalgalanmanın devam edeceğini vurguluyor. Ortadoğu dışı kaynakların piyasaya bol petrol sağlaması fiyatların aşırı yükselmesini engelliyor. Jeopolitik risklerin devamı halinde petrolün yeni bir dengeye oturması bekleniyor.

AVRUPA’DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Enerji tansiyonu sadece petrol ile sınırlı kalmadı. Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı geçişlerindeki riskler nedeniyle yüzde 15 arttı. Bölgeden Avrupa’ya önemli LNG sevkiyatı bu su yolundan gerçekleşiyor.

TEDARİK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Tanker operatörleri Hürmüz Boğazı geçişlerinde temkinli davranıyor. Katar ve BAE gibi büyük LNG üreticilerinin ihracatında aksama riski Avrupa gaz piyasalarında yukarı yönlü baskı yaratıyor. Avrupa’nın artan enerji talebi ve kırılgan enerji bağımlılığı fiyatları destekliyor.

SONUÇ OLARAK ENERJİ PİYASALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarındaki etkileri, hem petrol hem doğalgaz tarafında belirgin şekilde hissediliyor. Piyasalar bölgedeki gelişmeleri ve Hürmüz Boğazı’nın durumunu yakından izlemeye devam ediyor.