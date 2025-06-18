İsrail-İran gerilimi tırmandı: Altın fiyatları sert yükseldi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 18 Haziran 2025 Çarşamba...

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine dair belirsizlik, altın piyasasında temkinli bir duruşa neden oluyor. İki ülke arasındaki çatışmanın kısa sürede sona ereceğine dair beklentiler, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

SPOT ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ Bu sabah spot altın fiyatı önceki güne kıyasla yüzde 0,2 artışla 3395,52 dolara yükseldi. Yatırımcılar, bugün sona erecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararları ve yönlendirmeleri bekliyor.

FED VE VERİLER ETKİLİ OLUYOR ANZ tarafından yapılan değerlendirmede, "Altın, yatırımcıların Orta Doğu'daki risk artışını takip etmesiyle dalgalandı. ABD'de perakende satışlar, konut ve sanayi üretimine ilişkin ılımlı raporlar Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.

TEKNİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ ÖNE ÇIKIYOR Analistler, 3400 doların üzerinde güçlü bir hareket gelmediği sürece ons altının 3372 dolar seviyesindeki desteğini kırarak 3348 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ KORUYOR Goldman Sachs ise, “Yapısal olarak güçlü merkez bankası alımlarının ve Fed kesintilerinin ETF varlıklarını artırmasının altın fiyatını 2025 sonuna kadar 3.700 dolar/ons'a ve 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükselteceği tahminimizi koruyoruz” açıklamasını yaptı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 308 TL

4 bin 308 TL Çeyrek altın: 7 bin 150 TL

7 bin 150 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 471 TL

28 bin 471 TL Ons altın: 3 bin 391 dolar