İsrail-İran gerilimi tırmandı: Altın fiyatları sert yükseldi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

SPOT ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Bu sabah spot altın fiyatı önceki güne kıyasla yüzde 0,2 artışla 3395,52 dolara yükseldi. Yatırımcılar, bugün sona erecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından çıkacak kararları ve yönlendirmeleri bekliyor.
FED VE VERİLER ETKİLİ OLUYOR
ANZ tarafından yapılan değerlendirmede, "Altın, yatırımcıların Orta Doğu'daki risk artışını takip etmesiyle dalgalandı. ABD'de perakende satışlar, konut ve sanayi üretimine ilişkin ılımlı raporlar Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi" ifadelerine yer verildi.
TEKNİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Analistler, 3400 doların üzerinde güçlü bir hareket gelmediği sürece ons altının 3372 dolar seviyesindeki desteğini kırarak 3348 dolara kadar gerileyebileceğini belirtiyor.
GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ KORUYOR
Goldman Sachs ise, “Yapısal olarak güçlü merkez bankası alımlarının ve Fed kesintilerinin ETF varlıklarını artırmasının altın fiyatını 2025 sonuna kadar 3.700 dolar/ons'a ve 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükselteceği tahminimizi koruyoruz” açıklamasını yaptı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 308 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 150 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 471 TL
- Ons altın: 3 bin 391 dolar
- Yarım altın: 14 bin 300 TL
- Tam altın: 28 bin 258 TL
- Gremse altın: 70 bin 861 TL