İsrail İran'ı vurdu: Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne rekorla başladı. İsrail’in İran’ı vurmasının ardından bölgede artan gerilim, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte ons altın yükselişe geçti, gram ve çeyrek altın da rekor seviyelere yaklaştı. İşte altın fiyatları 13 Haziran 2025 Cuma...

ALTIN FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik gerilim, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatları haftanın son işlem gününde son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altın, haftalık bazda da kazançlı seyrini sürdürüyor.

ALTINDA HAFTALIK YÜKSELİŞ SÜRÜYOR Spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 artarak 3427,36 dolara ulaştı. Seansın erken saatlerinde, 22 nisan’dan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşan altın, haftalık bazda yüzde 3,5’in üzerinde değer kazandı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,4 artışla 3448,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE DURUMDA? Ortadoğu’da yükselen tansiyonun etkisiyle sert şekilde değer kazanan ons altın, Türkiye’de gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 1,5 artışla 4341 lira seviyesine çıktı. Gram altının daha önceki rekoru 4373 liraydı.

ORTADOĞU’DA TANSİYON TIRMANIYOR İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından bölgedeki gerilim arttı. ABD’nin İran’ın nükleer silah üretimini durdurmaya yönelik hamleleri de bu tansiyonu daha da yükseltti.

'ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞINA YÖNELTTİ' KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Ortadoğu'da yaşanan son gerilim, yatırımcıların dikkatini ticaret müzakerelerinden uzaklaştırarak güvenli liman arayışına yöneltti" ifadesini kullandı.

İsrail, Tahran’dan gelebilecek olası füze ve İHA saldırılarına karşı olağanüstü hal ilan etti. Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili ise ABD ordusunun, bölgede sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere çeşitli senaryolara karşı hazırlık yaptığını söyledi.

'GERİLİM ARTARSA ALTIN YÜKSELİŞİ SÜREBİLİR' Waterer, "Altın fiyatları hava saldırısı haberlerinin ardından 3400 dolar civarındaki direncin üzerine çıktı. Gerilimin artması durumunda yükselişin devamı gelebilir" şeklinde değerlendirme yaptı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 36,24 dolara geriledi. Platin yüzde 1 azalarak 1283 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 1050,74 dolara indi. Ancak bu düşüşlere rağmen değerli metallerin tamamı haftalık bazda kazanç yönünde ilerliyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 343 TL

4 bin 343 TL Çeyrek altın: 7 bin 140 TL

7 bin 140 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 433 TL

28 bin 433 TL Ons altın: 3 bin 428 dolar