İsrail’e mali destek sağlıyor mu? Starbucks 'soru'larla yanıt verdi

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:20

İsrail’in Filistin’e karşı işlediği insanlık ve savaş suçları devam ederken, Türk halkının da tepkileri her geçen gün büyüyor. Üstelik bu tepki yalnızca İsrail’e değil aynı zamanda sosyal medyada dolaşan “İsrail’e destek veren markalar”a da yönelik boykot çağrısı olarak karşılık buluyor. Hatta öyle ki tepkiler fiziksel eylem düzlemine de ulaştı.

Boykot listesine alınan markalardan biri olan Starbucks’ın mağazalarında bugün itibariyle kimi protestocular oturma eylemi başlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) da dün Starbucks'ı boykot etme kararı aldı ve bu kapsamda Yüksek Hızlı Tren (YHT) kafeteryalarında Starbucks ürünlerinin kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

Peki Starbucks veya Howard Schultz’un İsrail’e mali destek sağladığı doğru mu? Konuya ilişkin olarak bugüne dek sessizliğini koruyan marka, web sitesi üzerinden kamuoyunda dolaşan sorulara yanıt verdi. Açıklamada, ABD'li kahve zinciri tekelinin İsrail ordusuna herhangi bir mali destekte bulunmadığı öne sürüldü.

İşte markanın yanıtladığı sorular:

"STARBUCKS VEYA HOWARD SCHULTZ'UN İSRAİL'E MALİ DESTEK SAĞLADIĞI DOĞRU MU?

Hayır. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Starbucks veya Howard, İsrail hükümetine ve/veya İsrail Ordusu'na finansal destek sağladığına dair söylentiler kesinlikle doğru değildir. Starbucks, halka açık bir şirkettir bu nedenle her yıl yapılan kurumsal bağışları bir vekâlet beyanı aracılığıyla açıklamak zorundadır.

STARBUCKS KÂRININ HERHANGİ BİR KISMINI İSRAİL HÜKÜMETİNE VE İSRAİL ORDUSUNA GÖNDERDİ Mİ?

Hayır. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir.

STARBUCKS’IN, İSRAİL’DEKİ MAĞAZALARINI SİYASİ NEDENLERDEN DOLAYI KAPATTIĞI DOĞRU MU?

Hayır. Ticari kararlarımızı siyasi meselelere dayanarak vermiyoruz. İsrail pazarında yaşadığımız operasyonel zorluklar nedeniyle 2003 yılında ortaklığımızı sonlandırmaya karar verdik. Ortaklarımızla aylarca süren görüşmelerden sonra bu dostane karara vardık."