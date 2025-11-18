İşsizlik maaşı alabilmek için başvuruda bulundular: 10 ayda 1.5 milyon işçi işten atıldı

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, işsizlik maaşı başvuruları, bu yılın ilk 10 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 11.3 oranında artarak 1 milyon 491 bin 140 kişiye yükseldi. İşsizlik ödeneğine kendi kusuru dışındaki nedenlerle işten çıkarılanlar başvurabiliyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanacaklarda aranan koşulların ağırlığı yüzünden bu dönemde başvuranların sadece 727 bin 256’sına işsizlik ödeneği bağlanabildi. Ekim itibariyle fiilen işsizlik ödeneği ödenenlerin sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre 60 bin kişi artarak 481 bin 226’ya yükseldi. Raporda, dar anlamda 3 milyon 750 bin, geniş anlamda da 11 milyon 702 bin işsizin bulunduğuna işaret edilerek, 481 bin gibi oldukça düşük sayıdaki işsize ödenek veren İşsizlik Sigortası Fonu’nun parasal varlığının ise son bir yılda 242 milyar lira artarak 565.2 milyar liraya kadar yükseldiğine dikkat çekildi. Fonun kaynaklarının büyük bir bölümünün ise “teşvik” adı altında işverenlere aktarıldığı belirtildi.

İCRAYA 9.2 MİLYON DOSYA

Rapora göre, icra dairelerine 1 Ocak – 15 Kasım günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 14.7 oranında (1 milyon 186 bin adet) artarak 9 milyon 265 bine yükseldi. İcra dairelerine 2024 yılında aynı döneminde 8 milyon 79 bin yeni dosya gelmişti. Aynı dönemde 6 milyon 617 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı geçen yıla göre 148 bin adet arttı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 15 Kasım itibariyle 24 milyon 904 bine çıktı. Derdest dosya sayısı da son bir yılda net olarak 1 milyon 985 bin adet arttı.