'İstanbul 1.5 yılda yenilenebilir'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2024 - 04:00

Betonarme yapı yerine fabrikada üretilen çelik konstrüksiyon yapılarla bu sürecin çok daha kısalabileceği belirtiliyor.

Bu tarz yapı üretimi yapan Consera Kurucusu Melih Şimşek, İstanbul’un dönüşüm için ihtiyaç duyduğu 600 bin binanın 1.5 yılda yüzde 30- 40 daha uygun maliyetle üretilebileceğini söyledi.

Şimşek, “Biz bu sistemle Dubai gibi şehirlerde çok yüksek katlı oteller yapıyoruz. Hem hızlı hem ucuz oluyor. Ülkemizde de depreme hazırlık için vaktimiz yok; bir an önce güvenli, hızlı ve ucuz yöntemlerin önü açılmalı” dedi.

İNSAN ETKİSİNDEN UZAKLAŞILMALI

İnşaatta taşıyıcı sistemin insan etkisinden uzaklaştırılması gerektiğini de söyleyen Şimşek, “Betonarme yapılarda malzeme istediği kadar kaliteli olsun, inşaattaki ustanın çalışması depremde o binanın ayakta kalmamasını sağlayabiliyor. Bu nedenle en azından yapının taşıyıcı sistemini fabrikasyon ve insan etkisinin sıfır olduğu bir şekilde yapıyoruz” diye konuştu

