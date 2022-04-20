İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

AA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 08:08
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Abone Ol google-news

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.



kanal İsTanbul İstanbul Boğazı Kıyı emniyeti genel müdürlüğü

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler