İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kuzeyden güneye geçişlerin saat 02.00 itibarıyla güneyden kuzeye geçişlerin ise saat 06.15 itibarıyla gemi trafiğine kapatıldığı bilgisine yer verildi.
Boğaz trafiğinin ne zaman normale döneceğine yönelik henüz açıklama yapılmadı.
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