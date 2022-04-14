Şahintepelilere 'Kanal İstanbul' sürgünü

14 Nisan 2022 Perşembe, 15:02

Kanal İstanbul güzergahında bulundukları ve bu kapsamda yapılacak Yenişehir konut projesi gerekçesiyle bir başka bölgeye taşınmaları istenen Şahintepe mahallesinin sakinleri, bölgede yapılan imar değişikliğinin iptali için bugün İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava dilekçelerini vermeden önce bir basın açıklaması yapan mahalle sakinleri, “Yıllarca emek vererek inşa ettiğimiz, güzelleştirdiğimiz mahallemizden 'tapu transferi' adı altında gönderilmek isteniyoruz” dedi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Nagehan Kamçı, şunları söyledi:

"EVLERİNİZİ BIRAKIN HACIMAŞLI’YA GİDİN DİYORLAR"

''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıllarca imar sorununun çözülmesini isteyen mahalle sakinlerine son olarak ‘evlerinizi bırakın, Arnavutköy Hacımaşlı’ya gidin’ demektedir. Başakşehir Belediyesi, bizlere, ‘müjde’ diyerek 2020 yılının sonunda imarımızın çıktığı açıklamasını yaptı. Ancak tapularını almaya giden mahalleli, tapulu arsalarında yüzde 40’a varan kesintiler yapıldığını öğrendi. Belediyenin pandemiyi fırsat bilerek sessiz sedasız tapulara işlediği bu düzenlemeden halk haberdar edilmedi. Bu hak gaspı yetmezmiş gibi Ocak 2022’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahallelinin taşınmazını hukuk dışı bir yöntemle 30 kilometre ötede, Arnavutköy’de bulunan Hacımaşlı’ya taşıdı.

"BÜTÜNÜYLE HUKUKSUZLUKTUR"

Mahalle sakinlerini evlerinin, arazilerinin 30 kilometre uzağına, başka bir ilçenin sınırlarının içerisine sürgün etmek hiçbir imar uygulamasında yoktur. Bu, bütünüyle hukuksuzluktur ve hiçbir mantıklı açıklaması da yoktur. Bizlere 'Buradan kanal geçiyor, mecburen gitmek zorundasınız' denilmekte, fakat aynı güzergahta Kuru Gıda Hali yapıldı ve yol çalışmaları yapılmakta. Yine aynı bölgede gözü dönmüş Katarlı emlak zenginleri, müteahhitler konut reklamları yapmakta.

"MAHALLEMİZİ BİZ İNŞA ETTİK, ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bizler, yıllarca elektriği, suyu, doğalgazı, yolu olmayan, yok sayılan Şahintepe halkıyız. İşçi ve emekçilerin yoğunlukta olduğu mahallemizde birçok şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Tabiri caizse geldiğimizde buralar tarlaydı. Önce evlerimizi yaptık, vergilerimizi verdik. Çocuklarımız okula, bizler ise işimize çamurlu yollardan gittik. Mahallemizi biz inşa ettik. Bugün bizi arsadan ibaret görenlere sesleniyoruz: Biz buradayız. Bin bir emekle inşa ettiğimiz mahallemizi, komşuluklarımızı, dostluklarımızı, evlerimizi yok sayamazsınız.”

"VATANDAŞIN MALINA ÇÖKÜLEMEYECEK"

Şahintepeli vatandaşların davasıyla ilgilenen Avukat Can Atalay da "Lafın uzamasından rahatsız olanlar var. Uzatmadan kestirmeden söyleyelim. Milletin vatandaşın malına çökülemeyecek" dedi.

Kanal İstanbul’ halk sağlığına zararlı olduğu söyleyen Atalay, "Süreci anlatayım. Bu insanlara tapu verildi. Elektrik, su bağlanmış; bütün kamu hizmeti götürülmüş. 18. madde uygulaması; yani ‘Biz burada imar planı yapacağız, kamu yararı için sizin tapulu arazinizden belli bir bölümü alacağız’ denmiş daha önce. Şimdi ikince kere deniliyor. Açıkça hukuka aykırı. Bu kadar hukuka aykırılık içeresinde su havzasıydı, oydu buydu diye vatandaşın başında demokrasinin kılıcı olarak sallayamazsınız, vatandaşın hakkını vereceksiniz" diye konuştu.

DAVA DİLEKÇELERİNİ VERDİLER

Basın açıklamasının ardından mahalle sakinleri dava dilekçelerini bölge idare mahkemesine verdi. "Mahalleme dokunma" diyen Şahintepe halkı, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.