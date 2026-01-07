İstanbul’da akıllı şehirler buluşması: İSBAK 3 bini aşkın üst düzey katılımcıyı ağırlayacak

İstanbul, akıllı ulaşım ve akıllı şehircilik alanında Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITS Avrupa Kongresi 2026’ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve İSBAK AŞ ev sahipliğinde 27–29 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongre, 60’tan fazla ülkeden 3 bini aşkın üst düzey katılımcıyı ağırlayacak.

İSBAK Genel Müdürü Erdem Samut, İstanbul’un bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmasının, kentin akıllı şehir vizyonunun uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geldiğini vurguladı. Samut, “16 milyonluk bir metropolü entegre, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım sistemleriyle yönetiyoruz. Kongre, İstanbul’un çözüm üreten bir şehir olduğunu dünyaya gösterecek” dedi.

TURİZME KATKI

İSBAK’ın yaklaşık 40 yıllık deneyimiyle İstanbul’un dijital dönüşümüne öncülük ettiğini belirten Samut, bugüne kadar 3 bini aşkın toplu ulaşım aracının teknoloji dönüşümünün tamamlandığını, 2 bin 500’den fazla kavşakta akıllı trafik sistemlerinin devreye alındığını ifade etti. Ulaşım Yönetim Merkezi’nden 7/24 izlenen bu sistemlerle trafik güvenliğinin artırıldığını kaydeden Samut, “Akıllı şehircilik bizim için yalnızca teknoloji değil, yaşam kalitesini yükselten bir kamu hizmetidir” diye konuştu.

Samut “İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite” temasıyla gerçekleştirilecek kongrenin İstanbul ekonomisine, turizmine ve uluslararası görünürlüğüne de önemli katkı sunacağını söyledi.

Samut, “Bu kongreyle İstanbul’u sürdürülebilir mobilite ve akıllı şehirler alanında küresel bir referans noktası haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.