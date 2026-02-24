İstanbul’da gençlerin iş dünyası analizi: Artık hiçbir mesleğin garantisi yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik göstergelerini analiz eden “İstanbul Barometresi”nin ocak ayı raporu yayımlandı.

Ocak sayısında tematik araştırma başlığı “Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı” olarak belirlendi. Çalışmada, iş hayatındaki dönüşümün farkında olan ve sorumluluğu büyük ölçüde tek başına taşıdığını düşünen genç yetişkinlerin iş dünyası ile eğitim sistemine ilişkin değerlendirmeleri incelendi.

MESLEK GÜVENCESİNE YÖNELİK ALGIDA GERİLEME

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,3’ü günümüzde hiçbir mesleğin artık “garantili” olmadığı görüşünde. Bu oran çalışanlarda yüzde 60,4’e çıkarken, öğrenci ve işsizlerde yüzde 53 olarak ölçüldü. Bulgular, gençlerin meslek güvencesinin zayıfladığına dair yüksek bir farkındalığa sahip olduğunu ortaya koydu.

KARİYER PLANLAMASINDA BELİRSİZLİK ARTIYOR

Katılımcıların yüzde 70,2’si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Bu oran çalışanlarda yüzde 66,5 olurken, aktif olarak iş arayanlarda yüzde 79’a yükseldi. Katılımcıların yüzde 38,2’si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, bu oran saha çalışanlarında yüzde 56,9, ofis çalışanlarında ise yüzde 26,9 olarak kaydedildi.

YAPAY ZEKÂ ARAÇLARININ KULLANIM DÜZEYİ

Araştırmada yapay zekâ kullanım alışkanlıkları da değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 30,5’i yapay zekâ araçlarını her gün ya da neredeyse her gün kullandığını belirtti. Yüzde 25,5’i haftada birkaç kez, yüzde 7,7’si haftada bir kez ve yüzde 8,9’u ise ayda birkaç kez kullandığını ifade etti.