İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılı mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünleri açıkladı. Veriler, kentte gıda ve hizmet kalemlerinde belirgin fiyat hareketlerine işaret etti.

336 ÜRÜNDEN 223’ÜNDE FİYAT ARTIŞI

İTO’nun açıkladığı verilere göre indekste yer alan 336 ana üründen 223’ünün fiyatı mayıs ayında bir önceki aya göre yükseldi. Aynı dönemde 44 ürünün fiyatında düşüş kaydedildi.

ERİK FİYATLARINDA YÜZDE 86’LIK ARTIŞ

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan erik oldu. Erik fiyatları bir ayda yüzde 86,49 oranında yükseldi.

Erikten sonra en yüksek artışlar şu kalemlerde görüldü:

Araba kiralama ücreti: Yüzde 85,64

Uçak bileti: Yüzde 41,42

Şehirler arası otobüs bileti: Yüzde 25,80

Maydanoz: Yüzde 20,80

Bilgisayar ekipmanları: Yüzde 18,48

BİBER FİYATLARINDA SERT GERİLEME

Mayıs ayında fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Sivri biber fiyatı yüzde 60,72 oranında geriledi.

Sivri biberi şu ürünler takip etti: