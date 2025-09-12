İstanbul’da toplu taşımaya zam talebi: Yeni tarifeler İBB Meclisi gündeminde!

İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, toplu ulaşım araçları, taksiler ve okul servislerini kapsayan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" çalışmalarını tamamladı.

Komisyon tarafından hazırlanan ve İBB Meclisi’ne sunulan gündem maddesinde, toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapılması talep edildi. Bu çerçevede elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart abonman ücretinin ise 2120 liradan 2748 liraya çıkarılması önerildi.

DENİZ YOLU VE TAKSİ ÜCRETLERİ DE ARTIYOR

Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattının 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin ise 100,45 liradan 130,22 liraya yükseltilmesi istendi.

Taksilerde ise açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına mesafe ücretinin 28 liradan 36,30 liraya, saatlik zaman tarifesinin 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 135 liradan 175 liraya çıkarılması talep edildi.

MİNİBÜS VE OKUL SERVİSLERİNE YÜZDE 30 ZAM

Minibüslerde “indibindi” olarak bilinen en kısa mesafe ücretinin 25 liradan 32,50 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya yükseltilmesi önerildi. Öğrenci ücreti de 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.

Okul servislerinde 0-1 kilometre mesafe ücretinin 2605 liradan 3376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltilmesi istendi. Zamların 15 eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AK PARTİ’DEN MUHALEFET ŞERHİ

AK Parti Grubu ise gündeme alınan maddeye muhalefet şerhi koydu. Şerhte, “Ocak 2025'te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapılmış, bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı görülmüş, yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep olmadığından yapılmak istenen zam kararına AK Parti Grubu olarak şerhimizin olduğunu bildiririz.” ifadelerine yer verildi.