İstanbul’da toplu ulaşıma zam iddialarına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edildiği iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'dan iddiaya yalanlama geldi.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Özcan, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına karar verilmişti.

Buna göre minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti:

4 kilometreye kadar: 25 liradan 32,50 liraya

25 liradan 32,50 liraya 4–7 kilometre: 26 liradan 34 liraya

26 liradan 34 liraya 7–11 kilometre: 27 liradan 35 liraya

27 liradan 35 liraya 11–15 kilometre: 28 liradan 36 liraya

28 liradan 36 liraya 15–20 kilometre: 30 liradan 39 liraya

30 liradan 39 liraya Öğrenci ücreti: 16 liradan 21 liraya yükseltilmişti.

Elektronik tam bilet 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonman ise 2 bin 748 liraya çıkmıştı.