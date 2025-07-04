İstanbul’da yaşam maliyeti uçtu: 4 asgari ücreti aştı!

İstanbul Planlama Ajansı'nın güncel araştırması, megakentte yaşam maliyetinin her geçen ay yükseldiğini ortaya koydu. Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93.465 TL olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki aya göre 1,90 oranında artışa denk geliyor. Geçen aya kıyasla yaşanan artış 1743 TL olurken İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücreti geçti.

YAŞAM MALİYETİNDE KESİNTİSİZ ARTIŞ S ÜRÜYOR

Verilere göre, İstanbul’da yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,13 oranında yükseldi. 2023 yılından bu yana hiçbir ayda düşüş yaşanmadı. En yüksek artış ise temmuz 2023’te yüzde 9,75 ile gerçekleşti. Bu durum, kentteki ekonomik baskının uzun süredir sürdüğünü gösteriyor.

AYLARA GÖRE YA ŞAM MALİYETİ DEĞİŞİMİ

İstanbul'da 2023 ocak ayında 29.429 TL olan yaşam maliyeti, 2025 haziran ayında 93.465 TL'ye çıktı. Böylece son 2,5 yılda artış 64.036 TL oldu. Aylık değişim oranlarına bakıldığında, özellikle 2023 temmuz ve ağustos aylarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Son aylarda artış oranları görece düşük seyretse de maliyet yükselişi devam ediyor.

İSTANBUL'DA GE Ç İM GİDERİ ÜÇ KATINA YAKLA ŞTI

2023 yılının başında başlayan yükseliş trendi, 2025 ortasına kadar devam etti. Ocak 2023’te dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 30 bin TL seviyesindeyken, bugün bu tutar 93 bin TL’nin üzerine çıktı. Bu süreçte İstanbul’da temel yaşam harcamalarında yaklaşık üç katlık bir artış yaşandı.