İstanbul, gayrimenkulde yabancıya cazip gelmiyor

29 Kasım 2022 Salı, 16:25

Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinde gayrimenkul piyasaları artan inşaat maliyetleri, sermayeye erişimdeki sıkıntılar ve gerileyen kârlılıklarla önümüzdeki döneme ilişkin olumsuz bir görünüm sunarken, Avrupa kentleri özelinde ise İstanbul yabancı yatırımcıların tercih sırasındaki düşüşünü sürdürüyor.

PwC'nin gayrimenkul sektörüne yönelik küresel raporuna göre, uluslararası yatırımcılarının yatırım tercihinde 2012-2013 yıllarında ilk sırada yer alan İstanbul yatırımcı tercihinde 29. sıraya gerilemiş durumda.

PwC ve Urban Land Institute (ULI) işbirliği ile hazırlanan "Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2023" raporuna göre, kârlılık beklentilerinin gerilediği, resesyon beklentisinin ise arttığı Avrupa'da gayrimenkul değerlerinde ve finansmanında düşüş kapıda. Rapora göre, gayrimenkul sektörü için 2023 yılına dair en çok endişe yaratan konular ise inşaat maliyetleri, kaynakların bulunabilirliği, borç ve sermayeye erişim olacak.

Gayrimenkul yatırımında Avrupa'nın en tercih edilen kentleri sıralamasında ise Londra ilk sırada yer alırken, bu kenti Paris, Berlin Ve Madrid izledi.

İSTANBUL, LİSTENİN EN ALTINDA

30 kentin yer aldığı listede İstanbul, 29. sırada kendine yer buldu.

PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, "Maliyetlerin yüksekliği, fona ulaşmadaki sıkıntı ve bu sebeplerle yeni arzın sınırlı olması mevcut piyasada alıcı ve satıcıların çok daha kolay karşı karşıya gelebildiği kentleri ön plana çıkarıyor. İstanbul, bir süredir olduğu gibi hem piyasanın derin olmaması hem de ve belki de daha önemlisi konut dışındaki gayrimenkul alanlarına gereken değerin ve önemin verilmemesi başta olmak üzere pek çok sebepten dolayı bu yıl da listenin en altında yer alıyor" diye konuştu.

Enflasyon artışı, artan inşaat maliyetleri ve finansmana erişim sıkıntıları gibi Avrupa gayrimenkul pazarlarındaki sorunların Türkiye gayrimenkul piyasası için de geçerli olduğunu belirten Bayraktaroğlu, buna ek olarak Türkiye'deki ani mevzuat değişikliklerinin yabancı yatırımcılarda yarattığı güven sorunun İstanbul'un listedeki düşüşünde en önemil etken olduğunu belirtti.

"TL'NİN ÇOK CİDDİ DEĞER KAYBETMESİ"

Bayraktaroğlu, "İstanbul 2012-2013'te listenin birinci sırasındaydı... Ani mevzuat değişiklikleri, döviz borçlanmasına gelen sınırlama, TL'nin çok ciddi değer kaybetmesi, vergisel düzenlemelerdeki farklıllıklar gibi nedenlerle bir süredir listenin en altlarında yer alıyoruz" dedi ve ekledi: "Ama en önemlisi mevzuat. Örneğin bir gecede dövizle kiralamayı kaldırınca Türkiye'de AVM yatırımı yapan bütün yabancı yatırımcılar bir anda şok oldular. O en önemli kırılma noktalarından bir tanesi."

Bayraktaroğlu, önümüzdeki dönemde sektöre yeni yabancı girişleri öngörüp öngörmedikleri sorusu üzerine ise, "Yeni bir uluslararası yatırımcı girişi beklemiyoruz. Körfez tarafından gelebilir, o genel olarak geliyor, gayrimenkul de oradan payını alacaktır ama kurumsal uluslararası yatırımcılar yani Avrupalı, Amerikalı, Uzak Doğulu yatırımcılar Türkiye piyasasında değiller bu dönemde" diye konuştu.