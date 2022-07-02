İstanbul Havalimanı'ndaki yiyecek ve içecek fiyatları sosyal medyanın gündemine oturdu

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor.

Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, sigara, yumurta ve akaryakıta gelen zamlar yurttaşın belini bükerken İstanbul Havalimanı'ndan paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir sosyal medya kullanıcısının, havalimanının restoran bölümünde çektiği fotoğrafta yer alan ürünlerin fahiş fiyatları, Twitter'da tartışma konusu oldu.

Fotoğrafta yer alan büyük boy pizzanın 530 TL, sandviçin 110 TL olduğu görülürken, kutu kolanın 63 lira olması dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğrafta yer alan ürünler ve fiyatları şöyle:

Büyük boy pizza: 530 TL

Orta boy pizza: 245 TL

Sandviç: 110 TL

Kutu Kola: 63 TL

Bira: 150 TL

Su: 31 TL

Efes 153, yani CIDDEN BILEMIYORUM neye göre bu fiyatlar pic.twitter.com/DG5bo5q0Bv