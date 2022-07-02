Gazeteler, asgari ücret zammını nasıl gördü?

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:28
<p>Dün, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan <strong>Asgari Ücret Tespit Komisyonu</strong>, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısı yapıldı.</p> <p>Toplantı sonrası <strong>AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</strong> kameraların karşısına geçti.</p> <p>Erdoğan'ın açıklamasına göre, <em>1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu.</em></p> <p><strong><em>İşte açıklanan asgari ücret zammını bazı gazeteler böyle gördü...</em></strong></p>

Dün, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu.

İşte açıklanan asgari ücret zammını bazı gazeteler böyle gördü...

<p><em><strong>Diriliş Postası Gazetesi</strong></em></p>

Diriliş Postası Gazetesi

<p><em><strong>Milat Gazetesi</strong></em></p>

Milat Gazetesi

<p><em><strong>Türkgün Gazetesi</strong></em></p>

Türkgün Gazetesi

<p><em><strong>Yeni Şafak Gazetesi</strong></em></p>

Yeni Şafak Gazetesi

<p><em><strong>Yeni Akit Gazetesi</strong></em></p>

Yeni Akit Gazetesi

<p><em><strong>Yeni Birlik Gazetesi</strong></em></p>

Yeni Birlik Gazetesi

<p><em><strong>Anayurt Gazetesi</strong></em></p>

Anayurt Gazetesi

<p><em><strong>Milli Gazete</strong></em></p>

Milli Gazete

<p><em><strong>Akşam Gazetesi</strong></em></p>

Akşam Gazetesi

<p><em><strong>Karar Gazetesi</strong></em></p>

Karar Gazetesi

asgari ücret Asgari Ücret Komisyonu asgari ücret zammı gazete Manşet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler