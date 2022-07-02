Gazeteler, asgari ücret zammını nasıl gördü?
Dün, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısı yapıldı.
Toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçti.
Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu.
İşte açıklanan asgari ücret zammını bazı gazeteler böyle gördü...
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