İstanbul PERDER'den Ramazan'da et ürünleri için fiyat sabitleme kararı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 17:54

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 17:54

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda, ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldıklarını duyurdu.

Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunduran PERDER, sektördeki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada şöyle devam etti:

"- Bu çerçevede, kasap reyonu olan, kampanyaya dahil üyelerimizle 20 Mart 2023 tarihinden itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL’den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir.

- Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurur, hayırlı ramazanlar dileriz."

İstanbul PERDER üyeleri arasında Hakmar, Bizim, Mopaş, Çağrı, Happy Center, Anpa Gross, Özkuruşlar gibi marketler bulunuyor.



