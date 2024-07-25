İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İBB'ye tehdit: 'Kontak kapatırız'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 13:05

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:18

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 ila yüzde 20 oranında değişen zamlar yansıtıldı.

Buna göre; 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye çıkarken öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

"KONTAK KAPATIRIZ"

Taksi ücretlerinde de değişiklikler yapıldı. Taksi indi-bindi ücreti 100 lira olurken, taksi açılış ücreti 30 liraya yükseldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre, zam oranının daha da artırılması için teklifin yeniden alt komisyona gideceği bildirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise zam oranlarına itiraz etti.

Eyüp Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” ifadelerini kullandı.

TAKSİCİLERİN TEKLİFİ YÜZDE 30

Taksicilerin yüzde 30 zam istediği, İBB'nin teklifini yüzde 19'a yükselttiği öğrenildi.

Müzakerelerin sonuç vermemesi nedeniyle ilk oran olan yüzde 13'ün UKOME oylamasında kabul edildiği aktarıldı.