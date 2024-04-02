Murat Kurum'a açık desteğini açıklayan Eyüp Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
31 Mart yerel seçimler öncesi AKP'nin adayı Murat Kurum'a açık desteğini ifade eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, resmi olmayan sonuçlara göre, seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışmalara konu olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.
Eyüp Aksu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi AKP'nin adayı Murat Kurum'a desteğini, "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" ifadeleri ile açıklamıştı.
"BAŞARILAR DİLERİM..."
Aksu sosyal medya paylaşımında, “31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini, büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde geride bıraktık. Sonuçların, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Başta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen sayın Ekrem İmamoğlu beyefendi olmak üzere tüm belediye başkanlarına tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
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