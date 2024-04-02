Murat Kurum'a açık desteğini açıklayan Eyüp Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

31 Mart yerel seçimler öncesi AKP'nin adayı Murat Kurum'a açık desteğini ifade eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, resmi olmayan sonuçlara göre, seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:10
Murat Kurum'a açık desteğini açıklayan Eyüp Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimleri öncesi sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışmalara konu olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Eyüp Aksu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler öncesi AKP'nin adayı Murat Kurum'a desteğini, "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" ifadeleri ile açıklamıştı.

"BAŞARILAR DİLERİM..."

Aksu sosyal medya paylaşımında, “31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini, büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde geride bıraktık. Sonuçların, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Başta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen sayın Ekrem İmamoğlu beyefendi olmak üzere tüm belediye başkanlarına tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Eyüp Aksu haberleri taksi haberleri

İlgili Haberler

‘10 bin taksi plakası çıkartılabilir’ diyen Eyüp Aksu’ya Buğra Gökçe’den yanıt: ‘3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın red oyu vermişti’

‘10 bin taksi plakası çıkartılabilir’ diyen Eyüp Aksu’ya Buğra Gökçe’den yanıt: ‘3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın red oyu vermişti’
105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası

105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası
Buğra Gökce’den Murat Kurum’a ‘taksi’ yanıtı: ‘Öneriyi getirdik, Eyüp Aksu reddetti’

Buğra Gökce’den Murat Kurum’a ‘taksi’ yanıtı: ‘Öneriyi getirdik, Eyüp Aksu reddetti’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı

İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 3 oy çıktı
Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü… Gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı
Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi

Van’da kazanan adaya verilmeyen mazbata kaybeden AKP adayına verildi
AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!
Son Dakika… İstanbul’da gece kulübünde yangın: 15 ölü ve 8 yaralı!

Son Dakika… İstanbul’da gece kulübünde yangın: 15 ölü ve 8 yaralı!
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: 'TL önceki aylara göre...'
Son dakika… AKP itiraz etti, Hilvan’da seçime yenileme kararı verildi!

Son dakika… AKP itiraz etti, Hilvan’da seçime yenileme kararı verildi!