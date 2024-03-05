İstanbul'da bazı marketlerden et fiyatını sabitleme kararı: Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi?

Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:34

Güncelleme: 05.03.2024 - 13:32

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, ramazan boyunca dana kıymanın ve dana kuşbaşının fiyatlarını sabitleyeceklerini söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

KIRMIZI ET SABİT FİYATI NE KADAR?

Ramazan boyunca et fiyatlarının sabitleneceğini söyleyen Güzeldere, şunları kaydetti:

"ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

ET FİYATI HANGİ MARKETLERDE SABİT?

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı:

"Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap."