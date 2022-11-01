İstanbul'da ekim enflasyonu belli oldu

01 Kasım 2022 Salı, 12:20

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler dizen Şekib Avdagiç’in Başkanı olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyonun öncü verisi olarak kabul edilen fiyat indekslerinin ekim ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ekim ayında Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık yüzde 108,77 artarken Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık yüzde 104,21 yükseldi.

2022 Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3.96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5.89 oranında arttı.

Böylece, ağustosta yıllık yüzde 99.91 oranında artarak yüzde 100'e dayanan; eylülde ise yüzde 100'ü aşan toptan fiyatlardaki artış, ekimde yüzde 108’e yükselerek son 27 yılın rekorunu kırdı.

EN ÇOK GİYİM ZAMLANDI

Ekim 2022'de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 7.98, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6.95, Gıda Harcamalarında yüzde 5.54, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 2.97, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2.64, Diğer Harcamalarda yüzde 0,84, Konut Harcamalarında yüzde 0.31, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde 0.23 artış izlendi.

Ekim 2022'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 24.53, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4.64, Mensucat Grubunda yüzde 3.37, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 3.21, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0.83 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -4.29, Madenler Grubunda yüzde -0.03, azalış izlendi.

İTO’DA ERDOĞAN VE AVDAGİÇ RAHATSIZLIĞI

İTO 9 Kasım’da seçimlere hazırlanıyor. İTO’da Değişim Harekatı ise yönetim değişikliğine yönelik kampanyalar yürütüyor. Değişim Hareketi, ülke ekonomisinin sarsıntı yaşadığını, şirketlerin küçüldüğünü belirterek ‘Aday ol, oy ver’ sloganını kullanıyor. İTO Başkanı Avdagiç’e yönelik rahatsızlık ise oldukça belirgin. Avdagiç Erdoğan’a yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Değişim Hareketi, yürttüğü kampanyada Avdagiç’in Erdoğan’a övgüler dizdiği şu görüntüleri yayımlamıştı: "Bizim çok önemli bir görevimiz var. Burada filtreli konuşmayacağım. Bizim şu anda siyasi büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz onun politikalarını desteklemekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu konuyu açık açık söylüyoruz. Bizim görevimiz ülkenin bekası için çalışan Cumhur İttifakı, Ak Parti, MHP ve diğer partilerin politikaları için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da seçilirsek bu konudaki duruşumuz böyle olacaktır.”