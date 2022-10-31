Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı enflasyon oranı beklentileri neler?

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:20

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'deki değişim, 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 83,45 oldu.

2022 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak.

2022 AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ NELER?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,85 ve en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.