İstanbul’da ekmeğe zam geldi: Halk Ekmek kararını duyurdu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 22:35

Güncelleme: 10.11.2023 - 22:35

İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı. Nama'nın paylaşımı şöyle:

"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."