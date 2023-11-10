İstanbul’da ekmeğe zam geldi: Halk Ekmek kararını duyurdu
İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.
İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.
İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı. Nama'nın paylaşımı şöyle:
"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."
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