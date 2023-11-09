Son dakika... İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 23 artış! İşte yeni ekmek fiyatı

Son dakika haberleri... İstanbul'da ekmeğe zam geldi. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:59
Son dakika... İstanbul'da ekmeğe zam: Yüzde 23 artış! İşte yeni ekmek fiyatı
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İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın aktardığına göre, İTO’nun kasım ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için bir oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Böylece, 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 23 artmış oldu.

AĞUSTOSTA 6,5 TL OLMUŞTU!

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında artırılmıştı. O gün yapılan oylama sonucunda İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” kabul edilmişti.


Ekmek Un zam

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