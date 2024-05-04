İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam kapıda!

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da fırınlar için istenen kiraların arttığını belirterek ekmek fiyatlarına zam gelebileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:56
İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam kapıda!
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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğe zam gelebileceğini söyledi. 

Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'nun aktardığına göre, girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Cihan Kolivar, "Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir" dedi.

İstanbul’da Şişli, Beşiktaş’ta, Kadıköy’de fırınlar için istenen kiraların 140 bin liraya kadar çıktığını söyleyen Kolivar, "Arnavutköy, Sultangazi gibi yerlerde ise kiralar 20-25 bin lira olabiliyor. Bu kadar kira farkı maliyetleri katlıyor. Bunu düşününce İstanbul’un her yerinde ekmeğin aynı fiyata satılması söz konusu olabilir mi" diye sordu.

İstanbul’da 3 bin 800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı.

Kolivar, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlıgı’ndan olumlu görüş alınması zorunluluğuna ilişkin kararın hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptal edilmesi için Danıştay’a başvurduklarını söyledi.


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