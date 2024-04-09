Ucuza ekmek satan esnafa tepki!

Van’ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı.

İHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:40
Ucuza ekmek satan esnafa tepki!
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Van’ın Erciş ilçesinde ekmeği ucuza satan fırıncı tepki topladı.

Fırıncı esnafından tepki alan fırın sahibi Şahin Şahdemir, “Resmi olarak 210 gram ekmeğin normal fiyatı 8 lira iken 7 liradan satıyorum. Ramazan pidesinin gramajı 320 gramdır. Ben de bu gramajla hatta daha fazla gramajla 14 liradan satıyorum. Vatandaşlarımız faydalansın diye bu fiyattan ekmeğimi satıyorum. Zarar da etmiyorum. Ekmeğimiz kalitelidir güzeldir. Gramajında herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen ekmek gramajı düşük diye bizi karalamaya çalışan arkadaşlarımız var. Bütün vatandaşlarımız da ekmek gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını bilerek alıyor. Şunu iyi bilin ki somun ekmek 210 gramdır, Ramazan pidesi 320 gramdır. Ramazandan sonra bu gramaj tamamıyla ortadan kalkıyor. Herkes bilsin ki bir pide ikili ekmek değildir, 320 gramdır. Şu an günde 4 bine yakın ekmek satıyorum. Şu an burada 10 kişi çalışıyor” dedi. 

Ekmek alan vatandaşlardan Suat Kırbaç ise Şahin Şahdemir’i yaklaşık 15-20 senedir tanıdığını belirterek, “Parası olsun olmasın herkese yardımcı oluyor. Ekmeği 8 lira değil 7 liraya veriyor. Herkes memnundur. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı. 


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