İstanbul'da fiyatı 8 liraya çıktı... Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 08.07.2023 - 11:52

Seçim öncesinde Türkiye'yi içine ittikleri ekonomik durumdan yine kendilerinin kurtarabileceğini iddia eden iktidar, seçimin ardından zam yağmuruna devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında dün; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi. 2023 Temmuz-Aralık arası bedelli askerlik ücreti ise 122.350,80 TL olarak 'güncellendi.'

Art arda gelen zam haberlerinin ardından bir zam da gayriresmi olarak ekmek fiyatlarına geldi.

Geçen günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir gazetemize yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti.

İstanbul'un bazı ilçelerinde ise yapılan gayriresmi zamlarla 230 grama düşürülen ekmek 8 TL'ye yükseldi.

Konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bazı ilçelerde dün zamlı fiyatlarla satış yapıldığı ifade edildi. Tarife olmadan esnafın kendisinin bu şekilde artışa geçmesi doğru bir olay değil.

Fakat haziran ayındaki un fiyatlarının desteklenmesinin kaldırılması ile birlikte un fiyatlarındaki artış temmuz ayındaki asgari ücretin yükseltilmesi ve işletme giderlerine gelen artıştan dolayı bu gelecek zammı da geçiktirmek doğru değil" ifadelerini kullandı.