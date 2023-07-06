Ekonomi iyi diyenlere cevap: İzmir'de ekmek 7 TL!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 12:38

Güncelleme: 06.07.2023 - 12:38

Ülkemizde gerçekleştirilen 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonunda ekonomimiz şaha kalktı diyebiliriz.

1 Dolar 26 Türk Lirası, 1 Euro ise 28 Türk Lirası bandına geldi.

Diğer yandan Türk-İş’in 2023 yılı Mayıs ayı verilerine göre;

Dört kişilik ailenin gıda ve diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarı yani yoksulluk sınırı 33 bin 750 Türk Lirası’na, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 13 bin 440 Türk Lirası’na ulaştı!

Rekor üzerine rekor kırdık ülke olarak.

İnanıyorum ki tüm Avrupa ülkeleri hatta Amerika kıskançlık krizi geçiriyordur bu nedenle.

Şaka bir yana hayat pahalılığı dayanılmaz bir hal aldı.

Özellikle ekonominin nabzının attığı pazar yeri ve çarşılarda bunu görmek hiç zor değil.

Vatandaş da esnaf da tek bir ağızdan “Gidişat berbat, hep beraber batıyoruz” diyor.

Duyan var mı peki?

Maalesef!

Artan enflasyon ne yazık ki yoksulluğu iyice derinleştirmekte.

Esnaf artan girdi ve maliyetlerden vatandaş ise düşük alım gücünden şikayetçi.

Ülkede her şeye her gün yeni bir zam geliyor.

Oysa doğru karar verme ve değiştirme şansını yakalamıştık bu seçimlerde.

Demokratik seçimler hesap sormak, itiraz etmek üzerine kurulmamış mıydı?

Unutulmamalı ki akılla hareket eden, mantıklı düşünen kitleler talep eder.

Peki, bizler ne yaptık?

Duygularımıza yenik düştük, ahenge kapıldık ve düzeni değiştirmekten korktuk.

Hatta yeni somut projeler yerine hayal ve umut satın alan kitleler olduk.

Hepimiz artan enflasyon, cep yakan zamlar ile yaşadığımız ekonomik buhranda bir ve beraber olamadık.

Bizleri bu hale getirenleri ödüllendirdik ve yeniden seçtik.

Alt yapısı olmayan boş argümanlara kandık ve ne yazık ki kula kulluk etmeyi tercih ettik.

Yanlış ekonomik politikalar ve israftan dolayı ülkeyi bu hale düşürenler yani akşam yatarken manda yoğurdu içerisine Medine hurması ve kestane balı ekleyerek yulaf ile harmanlayıp yiyenler bir eli yağda bir eli balda hayat sürerken biz ucuz ekmek almak için saatlerce kuyruk beklemeyi seçtik.

Ve İzmir’de 1 adet ekmek tam 7 Türk Lirası oldu.

Buradan yola çıkarak belki iktidarda olanlar için olmayabilir ama asgari ücretle geçinen bir aile için ekmeğin 7 TL olması büyük bir yıkımdır.

Emeklilerin büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında bir rakama çalıştığı, yüz binlerce insanın da yoksulluk sınırının altındaki bir rakamla iş bulabilmek için çaba gösterdiği bu ülkede ekmek 7 TL olmuş deyip, geçemeyiz.

Eskilerin dediği gibi “Daha durun, bugünler iyi günleriniz” tezi gerçek oluyor galiba.

Erdoğan saplantısıyla ülkenin mevcut durumunu tahlil edemeyen ve her gün daha yoksullaşan bir halk mı olacağız?

Yoksa yaşanan ekonomik buhrandan el ele çıkan bir ulus mu?

Yaşayıp göreceğiz.

Lakin sen sen ol bir ekmeğin 7 TL olduğunu unutma olur mu?

Benden hatırlatması!