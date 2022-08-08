İstanbul'da halk ekmeğe zam: 3 lira oldu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İHE, artan maliyetlere daha fazla dayanamayarak fiyat artışına gitti. İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, halk ekmeğin bugün itibariyle 3 liradan satışa sunulduğunu bildirdi.

"MALİYETİN ALTINDA EKMEK ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yurttaşların anlayışına sığındıklarını belirten Nama, fiyat değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Bugünden itibaren geçerli olmak üzere normal 259 gram ekmeği 3 TL’den satışa sunacağız. Yaklaşık 3 ya da 4 ay önce yapmamız gereken zammı yapmayarak yurttaşlarımızla dayanışmayı sürdürmek için zaman zaman maliyetin altında da ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Fakat bizden sonraki nesillerin de bu fabrikaları, bu üretim tesislerini teknolojik yenilemelerini yaparak ve büyüterek sürdürebilmeleri için bazen fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Elbette zam, denilince üzüldüğümüz bir husus. Burada yurttaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. Ancak şu da bilinmelidir ki piyasada 210 gramlık ekmek 5 TL, bizde 250 gramlık ekmek daha yeni 3 TL olacak. Halkımıza sağlıklı ekmeği ucuza ulaştırma çabamız hep devam edecek.”