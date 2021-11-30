İstanbul'da simit fiyatlarına zam geldi

30 Kasım 2021 Salı, 14:07

İstanbul'da 2 yıldır 2,5 TL’den satılan simit, maliyet fiyatlarının artması nedeniyle zamlandı. Kentte 100 gramlık simidin fiyatı 3,5 liraya çıktı. Alınan zam kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, küçük esnafın zor durumda olduğunu söyledi.

Özdemir, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINI KÜÇÜK ESNAF VERİYOR"

"İmalatta kullandığımız susam, un, yağ zamlandı. Bu zamlara rağmen 2 yıldır simidi 2,5 TL’den satıyoruz. Kullandığımız malzemeler dışında da elektrikten doğal gaza zam geldi. Ekonomik kurtuluş savaşı verildiği söyleniyor. Bu savaşı sanayici değil biz küçük esnaf veriyoruz. Ayrıca zam dalgası devam ederse mahallenizdeki yufkacı, simitçi, börekçi üretim yapamaz hale gelecek ve dükkanlar kapanacak. 3,5 TL’lik simit fiyatına tüketici tepkili ancak bizim de dayanacak gücümüz kalmadı."