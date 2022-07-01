İstanbul’da simide zam

İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, 5 liraya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:45
İstanbul’da simide zam
Abone Ol google-news

İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.

Bloomberg HT'ye açıklamada bulunan İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti.

 

 

 


zam Simit UN-İŞ Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler