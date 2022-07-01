İstanbul’da simide zam
İstanbul'da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, 5 liraya çıktı.
İstanbul’da daha önce 4 liradan satılan 100 gramlık simit, yüzde 25 artışla 5 liraya yükseldi.
Bloomberg HT'ye açıklamada bulunan İstanbul Simitçiler Odası, simitte yaz tarifesinin onaylandığını ve simit fiyatının 5 liraya çıktığını belirtti.
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