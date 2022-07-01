"12 Dev Adam" için yeni bir başlangıç zamanı

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:10

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın pivotlarından Sertaç Şanlı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kariyerine İspanya'nın Barcelona takımında devam eden milli basketbolcu, Büyük Britanya maçı, Ergin Ataman'ın yeniden milli takımın başına getirilmesi ve geride kalan sezon yeni takımındaki performansı hakkında değerlendirmede bulundu.

"Büyük Britanya maçı bizim için çok önemli." diyen Sertaç, "Sezon ortasındaki milli maçlarda istemediğimiz mağlubiyetler yaşadık. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak için elimizden geleni yapacağız. Herkes bu karşılaşmanın öneminin farkında. İnşallah galip geliriz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, Anadolu Efes'ten eski başantrenörü Ergin Ataman'ın yeniden A Milli Takım'ın başına getirilmesiyle ilgili, "Ergin hoca iyi bir antrenör. Son 2 sezonun THY Avrupa Ligi şampiyonu. İyi olacağını düşünüyorum. Bütün oyuncular da bunun farkında. Herkes yeniden yapılanmanın, yeni düzenin bilincinde ve elinden geleni yapıyor. Büyük Britanya maçıyla iyi bir başlangıç yaparız." diye konuştu.

"ALIŞMA SÜRECİ BİRAZ UZUN SÜRDÜ"

Sertaç Şanlı, geçen sezonun başında transfer olduğu Barcelona'ya alışmasının zaman aldığını söyledi.

Sezon içinde yaşadığı sakatlıkların da alışma sürecini geciktirdiğini vurgulayan 30 yaşındaki pivot, "İspanya'daki ilk sezonumun başında biraz alışma süreci yaşadım. Yeni düzen, takım arkadaşları, antrenör, şehir ve ülke vardı. Alışma süreci biraz uzun sürdü. Sezon başında ve içinde hafif sakatlıklar yaşadım. Bunun da alışma sürecini aksatması oldu. Bireysel anlamda sezonun iyi geçtiğini söyleyebilirim ama takım olarak daha iyi bitirmek isterdik." değerlendirmesinde bulundu.