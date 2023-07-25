İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman belli olacak?

Yayınlanma: 25.07.2023 - 15:49

Güncelleme: 25.07.2023 - 16:02

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

İBB’nin talebine göre, aylık abonman 777 TL’den bin 219 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 219 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15,5 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,5 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den 62 TL'ye yükselecek.

UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.