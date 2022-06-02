Starbucks'ta yeni dönem: Artık İstanbulkart ile ödeme yapılabilecek
İstanbulkart, artık sadece ulaşım kartı değil bir yaşam kartı haline geldi. Bu kapsamda kahve zinciri Starbucks'ta da İstanbulkart ile ödeme yapılabilecek.
İstanbulkart ile artık Starbucks Mobil Uygulaması'na aktarım yapılabiliyor.
Kampanya koşulları bugün başladı. Kampanyadan faydalanmak için Starbucks mobil uygulamasını ilk defa indirmiş olmak ve İstanbulkart ile 50 TL ve üzeri bakiye yüklemek gerekiyor.
Starbucks uygulamasındaki ‘Para Yükle’ seçeneğinden İstanbulkart seçilerek verilen talimat, NFC teknolojisine sahip cihazlarda İstanbulkart telefonun arkasına dokundurarak aktifleştirebilir.
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