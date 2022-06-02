İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün belli oldu

02 Haziran 2022 Perşembe, 13:29

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 133’ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

PAMUKLU KUMAŞ FİYATI YÜZDE 47,54 ARTTI

Mayıs ayında giyim harcamaları grubu kumaşlar alt grubunda yer alan Pamuklu Kumaş fiyatı yüzde 47,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 46,76 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 40,00 ile perde, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 38,31 ile keten kumaş, gıda harcamalarından yüzde 25,22 ile çay, ulaştırma ve haberleşme harcamalarından yüzde 22,96 ile benzin ve gıda harcamalarından yüzde 22,90 ile muz oldu.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

2022 Mayıs ayında gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 59,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 46,25 ile salatalık, yüzde 42,65 ile patlıcan, yüzde 36,03 ile kabak, yüzde 34,64 ile kıvırcık salata ve yüzde 32,40 ile taze fasulye oldu.