İstanbulluların en büyük sorunları belli oldu: Her 2 kişiden 1'i bunu yaşıyor!

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökçe'nin paylaştığı rapora göre, İstanbulluların bir numaralı gündemi ekonomi oldu. İstanbulluların yüzde 74,6’sı geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor. Yaklaşık her 2 İstanbulludan 1’i yeterli gıdaya erişme konusunda endişe yaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:27
İstanbulluların en büyük sorunları belli oldu: Her 2 kişiden 1'i bunu yaşıyor!
Abone Ol google-news

İstanbul'da yaşayan yurttaşları ekonomi kaygılar bunaltıyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe'nin paylaştığı İstanbul Barometresi'nin Nisan 2024 araştırmasına göre, İstanbulluların nisan ayında birinci gündemi ekonomi oldu.

Katılımcıların yüzde 44,8'i ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti. Rapora göre, İstanbulluların yüzde 74,6’sı geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor.

İstanbul'da yeterli gıdaya ulaşma endişesi de arttı. Yaklaşık her 2 İstanbulludan 1’i yeterli gıdaya erişme konusunda endişe yaşıyor.

Raporda, katılımcıların yüzde 42,8'i Nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını ifade etti.

STRES ÇOK MUTLULUK YOK

İstanbulluların stres seviyesi 6,6 mutluluk seviyesi 5,5 olarak ölçüldü.

İstanbulluların en büyük sorunları da belli oldu. Katılımcılara göre İstanbulluların ilk üç sorunu ulaşım, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi.

 


Buğra Gökçe haberleri İstanbul Barometresi haberleri İstanbul Planlama Ajansı haberleri

İlgili Haberler

İPA araştırması: İstanbul’da anne olmak bile pahalı!

İPA araştırması: İstanbul’da anne olmak bile pahalı!
İPA: İstanbullu çalışan annelerin yaşam memnuniyeti 4,4, çalışmayan annelerin 4.6

İPA: İstanbullu çalışan annelerin yaşam memnuniyeti 4,4, çalışmayan annelerin 4.6
İPA araştırdı: İstanbullular borç batağında!

İPA araştırdı: İstanbullular borç batağında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi
Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!

‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi
Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi

Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi
Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor

Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor
Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!

Son Dakika... İYİ Parti milletvekili Bilal Bilici istifa etti!
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı