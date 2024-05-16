İstanbulluların en büyük sorunları belli oldu: Her 2 kişiden 1'i bunu yaşıyor!
İPA Başkanı Dr. Buğra Gökçe'nin paylaştığı rapora göre, İstanbulluların bir numaralı gündemi ekonomi oldu. İstanbulluların yüzde 74,6’sı geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor. Yaklaşık her 2 İstanbulludan 1’i yeterli gıdaya erişme konusunda endişe yaşıyor.
İstanbul'da yaşayan yurttaşları ekonomi kaygılar bunaltıyor.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe'nin paylaştığı İstanbul Barometresi'nin Nisan 2024 araştırmasına göre, İstanbulluların nisan ayında birinci gündemi ekonomi oldu.
Katılımcıların yüzde 44,8'i ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğunu belirtti. Rapora göre, İstanbulluların yüzde 74,6’sı geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor.
İstanbul'da yeterli gıdaya ulaşma endişesi de arttı. Yaklaşık her 2 İstanbulludan 1’i yeterli gıdaya erişme konusunda endişe yaşıyor.
Raporda, katılımcıların yüzde 42,8'i Nisan ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını ifade etti.
STRES ÇOK MUTLULUK YOK
İstanbulluların stres seviyesi 6,6 mutluluk seviyesi 5,5 olarak ölçüldü.
İstanbulluların en büyük sorunları da belli oldu. Katılımcılara göre İstanbulluların ilk üç sorunu ulaşım, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi.
?? İstanbulluların 1 numaralı gündemi ekonomi— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 16, 2024
?? Yaklaşık her 2 İstanbulludan 1’i yeterli gıdaya erişme konusunda endişe yaşıyor.
?? İstanbulluların yüzde 74,6’sı geçinemiyor veya kıt kanaat geçiniyor.@ipaistanbul tarafından yayınlanan raporumuza ulaşmak için ?? https://t.co/EJMJVvvxQ0
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