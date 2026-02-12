İstanbulluların gündemi geçim derdi: Her iki evden birinde sadece ekonomi konuşuluyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin ocak ayı “Gündem Araştırmaları” raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda Türkiye gündemi, İstanbul gündemi ve hanelerin kendi iç gündemi ayrı başlıklar altında ele alındı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye genelindeki gündem İstanbul’da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yaşamını yitirdiği olay etrafında yoğunlaştı. Ekonomik gelişmelerin ise gündemdeki etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Katılımcıların yüzde 35,4’ü en önemli gündem maddesinin İstanbul'da “yan bakma” nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki şahsın 17 yaşındaki Atlas'ı bıçaklayarak öldürmesi olduğunu ifade etti. İkinci sırada yüzde 17,8 ile en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması yer alırken, üçüncü sırada yüzde 11,2 ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen gösterilerde bazı eylemcilerin Türk bayrağına saldırması gösterildi.

İSTANBUL GÜNDEMİNDE ATLAS OLAYI VE EKONOMİ ÖNE ÇIKTI

Ocak ayında İstanbul’un gündeminde ilk sırada yüzde 22,2 ile genç Atlas’ın öldürülmesi yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile ekonomik sorunlar, yüzde 13,9 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davaları izledi.

Veriler, kent gündeminde toplumsal olayların ve ekonomik gelişmelerin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

HANELERDE GÜNDEM EKONOMİ

İstanbul Barometresi’nin ev içi gündem araştırmasına göre, İstanbullular hanelerinde en çok ekonomik sorunları konuştu. Katılımcıların yüzde 50,2’si ev içinde en fazla ekonominin, yüzde 8,6’sı ise emekli maaşının gündeme geldiğini belirtti.

Kredi kartı harcamalarında ise market alışverişi ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 64,1’i kredi kartı harcamalarında en büyük payın market alışverişine ait olduğunu ifade etti. Akaryakıt ve ulaşım harcamaları yüzde 5,7, dışarıda yeme içme yüzde 5,5, nakit avans ödemesi yüzde 5,2 ve konut giderleri yüzde 4,2 oranında pay aldı.

TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE FİYAT VE KALİTE ETKİLİ

Araştırmaya göre İstanbul’da marka sadakati zayıflarken, fiyat ve kalite tüketici tercihlerinde temel kriter haline geldi. Katılımcıların yüzde 67,4’ü düzenli alışveriş yaptığı markayı daha uygun fiyatlı bir alternatif bulunması halinde değiştirebileceğini bildirdi.

İstanbulluların yarıdan fazlası gıda ve temel ihtiyaç alışverişlerinde indirim marketlerini tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 55,1’i bu marketlerden düzenli olarak alışveriş yaptığını, yüzde 36,1’i ara sıra tercih ettiğini, yüzde 8,8’i ise hiç gitmediğini ifade etti.