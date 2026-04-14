İstanbullunun iş bulma umudu tükendi: Gelecek beklentisi yerini karamsarlığa bıraktı

İstanbul Planlama Ajansı’nın mart ayı gündem araştırması, İstanbulluların iş bulma beklentilerinden tüketim alışkanlıklarına kadar birçok başlıkta çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada özellikle iş bulma umudunun düşük seviyelerde kalması dikkat çekti.

İŞ BULMA UMUDU SINIRLI KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi kapsamında yayımlanan mart ayı raporunda, yaşam memnuniyeti ve ekonomik beklentilere ilişkin veriler yer aldı.

Araştırmada öğrencilere ve iş arayanlara “Yakın dönemde iş bulacağınıza inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 30,2’si yakın zamanda iş bulacağına inandığını belirtirken, yüzde 25,6’sı kararsız olduğunu, yüzde 44,2’si ise iş bulamayacağını düşündüğünü ifade etti.

TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA GERİLEME

Araştırma sonuçları, tüketim alışkanlıklarında temkinli bir döneme girildiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 55,6’sı son bir ayda dışarıda yeme-içme harcamalarını azalttığını, yüzde 48,4’ü ise giyim harcamalarını kıstığını belirtti.

“Hanenizde yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe duydunuz mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 35,1’i “evet” yanıtını verdi.

BAYRAM PLANLARINA EKONOMİ ETKİSİ

Araştırmada Ramazan Bayramı’na ilişkin planlar da incelendi. Katılımcıların yüzde 50,3’ü planlarında değişiklik yapmadığını ifade ederken, genellikle şehir dışına çıktığını belirtenlerin yüzde 17,7’si bu yıl ekonomik nedenlerle seyahat edemediğini söyledi.

Tatil süresince harcamalarını azalttığını belirtenlerin oranı da yüzde 17,7 olarak kaydedildi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Araştırmada sosyal medya alışkanlıklarına da yer verildi. Katılımcıların yüzde 74,4’ü Instagram kullandığını belirtirken, yüzde 28’i X, yüzde 26,9’u Facebook ve yüzde 16,4’ü TikTok kullandığını ifade etti. Yüzde 15,7’lik kesim ise hiçbir sosyal medya platformu kullanmadığını belirtti.