İstanbul'un enflasyonu yüzde 20'yi aştı
İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Gıda fiyatları yüzde 4'ün üzerinde gösterirken, İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 20,76 zirvesine ulaştı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,76 oranında arttı.
GIDA FİYATLARI YÜZDE 4,2 ARTTI
Perakende fiyatlarda aylık bazda; gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,55, konut harcamalarında yüzde 3,25, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, giyim harcamalarında yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 ve diğer harcamalar grubunda 0,04 artış yaşandı.
MADENLER GRUBUNDA DA YÜZDE 6,5 ARTIŞ
Ekim ayında aylık bazda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,32, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.
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