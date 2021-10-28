Son dakika: Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:02

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumu için kameralar karşısına geçti. TCMB, 2021 sonu enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.

Kavcıoğlu, ''Enflasyonun 2021 yılsonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11,8 ve 2023 yıl sonunda aise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

GIDA ENFLASYONU ARTTI

TCMB yıl sonu gıda enflasyonunu ise yüzde 15'ten yüzde 23.4'e yükseltti. 2021 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 18.4 çıkarıldı. TCMB'nin önceki raporunda 2021 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi yüzde 14.1 olmuştu. 2022 yılı TÜFE ise yüzde 7.8'den 11.8'e çıkarıldı.

KREDİLER DAHA FAZLA DESTEKLENECEK

Kavcıoğlu, ''Ekim ayında da yatırım eğilimindeki artış sürmüştür. Sektörel açıdan değerlendirdiğimizde ara malları ve yatırımlarda da güçlü olmak üzere genele yayılan bir yatırım eğilimi gözlüyoruz. Yatırımlar ve krediler ilişkisine değinirsek üçüncü çeyrekte sabit yatırım kredi talebinin de yükseldiğini gösterdik. PPK kararımızda ticari kredilerde öngörülenin üzerinde daraltıcı etki yaptığını belirtmiştik. Kredi faizinde düşüşün etkisiyle krediler sabit sermaye yatırımlarını daha da destekleyecektir'' dedi.