İstatistikler netleşti: Türkiye'de toplam kaç gazete yayımlanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Süreli Yayın İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında yüzde 12,5 azalarak 659'a geriledi. Bu yayınların yüzde 95,9'unu yerel, yüzde 3,3'ünü yaygın (ulusal) ve yüzde 0,8'ini bölgesel gazeteler oluşturdu.

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı ise 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,1 azalarak 392 milyon 797 bin 801 oldu. Toplam tirajın yüzde 81,9'unu yaygın (ulusal), yüzde 17,7'sini yerel ve yüzde 0,4'ünü bölgesel gazeteler oluşturdu.

İNTERNET HABER SİTELERİNİN SAYISI ARTTI

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024 yılında 349 iken, 2025 yılında yüzde 2,3 artışla 357'ye yükseldi.

Bu sitelerin toplam tekil ziyaretçi sayısı 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 olarak gerçekleşti. Ziyaretçi trafiğinin yüzde 66,3'ü genel kategoride yer alan internet haber sitelerinden oluştu.

Toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 45 milyar 314 milyon 725 bin 824 oldu. Sayfa görüntülemelerinin yüzde 74,2'si genel kategoride bulunan internet haber sitelerinde gerçekleşti.

DERGİLERİN YAKLAŞIK YARISI AYLIK YAYIMLANDI

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2024 yılında 474 iken, 2025 yılında yüzde 0,8 azalarak 470'e düştü.

Bu dergilerin yüzde 46,8'i aylık, yüzde 15,1'i haftalık, yüzde 13,6'sı on beş günlük, yüzde 11,1'i iki aylık, yüzde 6,8'i günlük ve yüzde 6,6'sı üç aylık olarak yayımlandı.

GAZETELERİN YÜZDE 57,4'Ü GÜNLÜK YAYIMLANDI

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin yüzde 57,4'ü günlük, yüzde 42,6'sı ise haftada iki ila altı gün arasında yayımlandı.

Toplam tirajın yüzde 98,9'unu günlük yayımlanan gazeteler oluştururken, haftada iki ila altı gün yayımlanan gazetelerin payı yüzde 1,1'de kaldı.

SÜRELİ YAYIN SAYISI 2 BİN 173'E YÜKSELDİ

Resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı 2024 yılında 2 bin 40 iken, 2025 yılında yüzde 6,5 artarak 2 bin 173'e çıktı.

Bu yayınların yüzde 90,9'u siyasi, haber ve güncel içerikli olurken, yüzde 3,3'ü sektörel ve mesleki, yüzde 1,6'sı kültür, turizm ve tanıtım, yüzde 1,3'ü ekonomi, ticaret ve finans alanında yayımlandı. Diğer içerik türlerinin payı ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

GAZETELERDE ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışan sayısı 2024 yılında 4 bin 315 iken, 2025 yılında yüzde 13,9 azalarak 3 bin 714'e geriledi.

Çalışanların yüzde 37,8'i lise ve dengi okul, yüzde 34,9'u lisans, yüzde 13,7'si lise altı, yüzde 11,2'si ön lisans ve yüzde 2,4'ü yüksek lisans veya doktora mezunlarından oluştu.

Kadro unvanlarına göre çalışanların yüzde 43,8'i muhabir, yüzde 26,7'si sayfa sekreteri, yüzde 20,3'ü sorumlu müdür, yüzde 7,1'i yazar ve yüzde 2,1'i haber müdürü olarak görev yaptı.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE İSTİHDAM YÜKSELDİ

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışan sayısı 2024 yılında 3 bin 404 iken, 2025 yılında yüzde 8,4 artarak 3 bin 690'a yükseldi.

Çalışanların yüzde 57,7'si lisans, yüzde 24,4'ü lise ve dengi okul, yüzde 10,2'si ön lisans, yüzde 4,8'i lise altı ve yüzde 2,9'u yüksek lisans veya doktora mezunlarından oluştu.

Kadro dağılımında çalışanların yüzde 39,3'ü muhabir, yüzde 37'si internet editörü, yüzde 10,9'u sorumlu müdür, yüzde 9,3'ü yazar ve yüzde 3,5'i haber müdürü olarak görev yaptı.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE KADIN YAZAR ORANI YÜZDE 45,6

İnternet haber sitelerinde kadro unvanı ve cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, sorumlu müdürlerin yüzde 67,2'sini erkekler, yüzde 32,8'ini kadınlar oluşturdu.

Haber müdürlerinin yüzde 78,9'u erkek, yüzde 21,1'i kadın olurken, internet editörlerinde erkeklerin oranı yüzde 53,2, kadınların oranı yüzde 46,8 olarak kaydedildi.

Muhabirlerin yüzde 57,4'ü erkek, yüzde 42,6'sı kadınlardan oluşurken, yazarlarda erkeklerin oranı yüzde 54,4, kadınların oranı ise yüzde 45,6 oldu.