İşte 2022 yılı için asgari ücret beklenti ve talepleri

25 Kasım 2021 Perşembe, 16:30

Geçen seneye kıyasla asgari ücrete ilişkin tartışmalar bu yıl erken başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da bu sene görüşmelerin hızlandırılmış bir şekilde tamamlanması yönünde bir irade olduğunu gösterdi. İş ve emek dünyasından temsilciler, 7 milyon yurttaşı ilgilendiren asgari ücret beklentilerini ve taleplerini açıkladı.

BloombergHT'nin görüştüğü temsilciler, beklenti ve taleplerini şöyle sıraladı:

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 200 TL OLMALIDIR"

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu:

Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak alınmalı ve hanede 2 çalışan olduğu varsayımından hareketle, o haneye en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmelidir. Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteği sağlanmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır ve diğer emek gelirlerindeki artışlar asgari ücret artışının altında kalmamalıdır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır.

"VERGİ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç:

Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır.

"ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ARTIŞI DEVLET KARŞILAYABİLİR"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz.

"ENFLASYONUN EN AZ 10 PUAN ÜZERİNDE OLMALI"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı:

2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. İşverenin asgari ücret yükünün hafifletilmesi noktasında da yapılacak zammın enflasyon oranı kadarlık kısmının işveren, üzerindeki kısmın da devlet tarafından üstlenilmesinin iyi olacağı düşünüyoruz. Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olması gerekir.

"ASGARİ ÜCRET BEKLENTİM 3 BİN 400-3 BİN 600 TL"

HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu:

Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz.

"EN AZ YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUM"

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç:

Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.

"ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ BEKLİYORUM"

Secret CV CEO’su Okan Tütüncü:

Şirketlerin en çok konuştuğu konulardan biri; bütçeler yapılırken zam ne kadar yapılmalı oluyor. Asgari ücretin nereye geldiği çok önemli. Çünkü yapılacak bütün zamlar asgari ücretle ilgili. 600 firmanın katıldığı bir araştırma yaptık. En az zam yapacak firma bile kendi firması için yüzde 20 zam yapmayı bekliyor. Firmalar bile en az yüzde 20 yapacakken, muhtemelen enflasyon oranında asgari ücret artışı olmasını bekliyorum. Reel olarak baktığınızda firmalar bunun üzerinde zam bile yapabilirler. İşveren ve işçi tarafında artışın oransal tarafı yanında devletin aldığı verginin azaltılması ve bunun etkileri de dile getirilen konular arasında.

"DEVLET VERGİYİ YÜZDE 10 DÜŞÜRSÜN, BİZ DE YÜZDE 25 ZAM YAPALIM"

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe: