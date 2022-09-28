İşte TOGG’un satışa sunulması beklenen fiyatı
29 Ekim’de açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. En çok merak edilen konuların başında TOGG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor. TOGG'un SUV modelinin 60 bin Euro ile 70 bin Euro arasında değişeceği; ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.
TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor.
Açılışı 29 Ekim’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek.
FİYATI NE KADAR OLACAK?
TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.
Ekim itibarıyla seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek. 29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.
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