İşte Türkiye'de en fazla çalışana sahip 30 şirket

Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:07

Güncelleme: 02.02.2024 - 14:07

Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler belli oldu.



CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan verilere göre en fazla çalışana sahip şirket, Koç Holding. Firmanın 123 bin 970 çalışanı bulunuyor. Hemen ardından onu önde gelen market zincirlerinden BİM Birleşik Mağazalar takip ediyor. Bu şirketinse 84 bin 319 çalışanı var.

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise 62 bin 853 çalışan ile Sabancı Holding ve 52 bin 414 çalışan ile Türk Hava Yolları bulunuyor. Migros Ticaret A.Ş. ise 51 bin 275 çalışan ile beşinci sırada yer alıyor. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler şu şekilde sıralandı;