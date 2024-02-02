İşte Türkiye'de en fazla çalışana sahip 30 şirket

Türkiye'deki şirketler, Ocak 2024 itibariyle istihdamı artırarak büyümeye devam ediyor. Koç Holding en fazla çalışana sahip, BİM ikinci sırada yer alıyor. Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Migros Ticaret A.Ş. de listede. İşte Türkiye'de en fazla çalışana sahip 30 şirket...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 14:07
İşte Türkiye'de en fazla çalışana sahip 30 şirket
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Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler belli oldu.

CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan verilere göre en fazla çalışana sahip şirket, Koç Holding. Firmanın 123 bin 970 çalışanı bulunuyor. Hemen ardından onu önde gelen market zincirlerinden BİM Birleşik Mağazalar takip ediyor. Bu şirketinse 84 bin 319 çalışanı var.

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise 62 bin 853 çalışan ile Sabancı Holding ve 52 bin 414 çalışan ile Türk Hava Yolları bulunuyor. Migros Ticaret A.Ş. ise 51 bin 275 çalışan ile beşinci sırada yer alıyor. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler şu şekilde sıralandı;

  1. Koç Holding 123 bin 970
  2. BİM Birleşik Mağazalar 84 bin 319
  3. Sabancı Holding 62 bin 853
  4. Türk Hava Yolları 52 bin 414
  5. Migros Ticaret A.Ş. 51 bin 275
  6. Arçelik 41 bin 342
  7. Türk Telekom 37 bin 638
  8. Halkbank 27 bin
  9. Şişecam 24 bin 215
  10. Ford Otosan 23 bin 717
  11. ENKA 21 bin 494
  12. Türkiye İş Bankası 20 bin 965
  13. TAV Havalimanları Holding 20 bin 112
  14. Garanti Bankası 18 bin 968
  15. Efes İçecek Grubu 18 bin 437
  16. VakıfBank 17 bin 433
  17. Yapı Kredi 16 bin 537
  18. QNB Finansbank 14 bin 212
  19. Akbank 12 bin 885
  20. Erdemir 11 bin 999
  21. Enerjisa Enerji 11 bin 625
  22. Aselsan 11 bin 454
  23. Coca-Cola İçecek 10 bin 214
  24. Pegasus Hava Yolları 7 bin 430
  25. Türkiye Petrol Rafinerileri 6 bin 43
  26. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 5 bin 814
  27. Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 5 bin 801
  28. Sasa Polyester 4 bin 743
  29. İsdemir 4 bin 493
  30. Koza Altın 2 bin 615

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