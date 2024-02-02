İşte Türkiye'de en fazla çalışana sahip 30 şirket
Türkiye'deki şirketler, Ocak 2024 itibariyle istihdamı artırarak büyümeye devam ediyor. Koç Holding en fazla çalışana sahip, BİM ikinci sırada yer alıyor. Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Migros Ticaret A.Ş. de listede. İşte Türkiye'de en fazla çalışana sahip 30 şirket...
Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler belli oldu.
CompaniesMarketCup tarafından paylaşılan verilere göre en fazla çalışana sahip şirket, Koç Holding. Firmanın 123 bin 970 çalışanı bulunuyor. Hemen ardından onu önde gelen market zincirlerinden BİM Birleşik Mağazalar takip ediyor. Bu şirketinse 84 bin 319 çalışanı var.
Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise 62 bin 853 çalışan ile Sabancı Holding ve 52 bin 414 çalışan ile Türk Hava Yolları bulunuyor. Migros Ticaret A.Ş. ise 51 bin 275 çalışan ile beşinci sırada yer alıyor. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de en fazla çalışana sahip şirketler şu şekilde sıralandı;
- Koç Holding 123 bin 970
- BİM Birleşik Mağazalar 84 bin 319
- Sabancı Holding 62 bin 853
- Türk Hava Yolları 52 bin 414
- Migros Ticaret A.Ş. 51 bin 275
- Arçelik 41 bin 342
- Türk Telekom 37 bin 638
- Halkbank 27 bin
- Şişecam 24 bin 215
- Ford Otosan 23 bin 717
- ENKA 21 bin 494
- Türkiye İş Bankası 20 bin 965
- TAV Havalimanları Holding 20 bin 112
- Garanti Bankası 18 bin 968
- Efes İçecek Grubu 18 bin 437
- VakıfBank 17 bin 433
- Yapı Kredi 16 bin 537
- QNB Finansbank 14 bin 212
- Akbank 12 bin 885
- Erdemir 11 bin 999
- Enerjisa Enerji 11 bin 625
- Aselsan 11 bin 454
- Coca-Cola İçecek 10 bin 214
- Pegasus Hava Yolları 7 bin 430
- Türkiye Petrol Rafinerileri 6 bin 43
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 5 bin 814
- Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 5 bin 801
- Sasa Polyester 4 bin 743
- İsdemir 4 bin 493
- Koza Altın 2 bin 615
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