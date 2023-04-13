Yargıtay'dan Sabancı Holding'e ait 'Atlı Köşk' kararı
Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay kararı düzelterek onadı. Buna göre Atlı Köşk, Sabancı Holding'e ait müze olarak hizmet vermeye devam edecek.
Yargıtay, Sarıyer'de bulunan ve Sabancı Holding'e ait olan Atlı Köşk'ün müze vasfı ile faaliyetlerine devam etmesine hükmetti. Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay, kararı düzelterek onadı. Yargıtay tarafından onanan karar çerçevesinde köşkün sahipliği, 47/48 oranında Sabancı Holding’de kaldı. Yargıtay kararı ile birlikte davacının, Atlı Köşk’ün müze olarak kullanılmasını engellemeye yönelik talepleri ise reddedilmiş oldu.
Bir kısım davalıların vekili tarafından yapılan açıklamada, Atlı Köşk’ün gerek mülkiyet gerekse de müze vasfı ile bundan sonra da kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.
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