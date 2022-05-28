İşte Türkiye'nin kira haritası: 'Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:52

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, internette yer alan emlak sitelerindeki kiralık ilanları üzerinden yaptığı değerlendirmede 81 ilin kiralık konut haritasını çıkarttı.

Araştırmaya göre Mayıs ayında Türkiye genelinde yeni kiralık konut kira fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 150 oranında artarken, konut kiralarında en çok artışın yaşandığı iller Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Aydın oldu.

İnternet sitelerine verilen ilanlarda Türkiye genelinde yeni kiralık konut kirası ortalama 4 bin 582 liraya çıkarken, İstanbul’da ortalama kira 6 bin 900’u aştı. Yeni kiralık konut ilanlarında Muğla’da istenen ortalama kira ücreti 9 bin lira olurken, Antalya’da talep edilen kira bedeli 8 bin 500 liraya ulaştı.

"BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALABİLİR"

Haritayı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kira fiyatlarındaki yükselişin halkı barınma kriziyle karşı karşıya bıraktığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün İstanbul’da ortalama kira 7000 liraya dayanmış durumda. Yıl sonunda yeni ilanların ortalaması 10 bin lirayı bulacak. Vatandaşların yüzde 85’i kira artışının böyle devam etmesi halinde kira bedelini ödemekte zorlanacağını veya ödeyemeyeceğini söylüyor. Büyük bir konut krizi ile karşı karşıyayız. Fiyatların bu şekilde artmaya devam etmesi halinde büyük şehirlerde yaşayan, o şehirde çalışan insanların gelirleri kiraya bile yetmeyecek. İstanbul ve İzmir’de kiralar şimdiden asgari ücreti aştı, Ankara eşikte bekliyor. Bu trendin devamı halinde iki çalışanlı bir aile iki maaşla bile bir evde oturamaz. Sonuçta binlerce insan evsiz kalabilir, yaşadığı şehirde barınamaz hale gelebilir.

Kriz sonbaharda yeni bir boyut kazanacak. Gençler, öğrenciler hali hazırda yurt bulamıyor, geçen sene barınamıyoruz diye seslerini duyurmaya çalışıyordu. Bu yıl okula yeni başlayanlar fahiş kira fiyatları ve yurt fiyatları ile karşı karşıya kalacak. Geçen seneden çok daha ağır bir şekilde öğrencileri etkileyen bir tablo ile karşı karşıyayız."

"7 MİLYON BİNA RİSKLİ, BUNU BİLE YENİLEYEMEDİLER"

Kira artışlarının temel sebebinin sağlıklı, nitelikli, kaliteli konut arzı eksikliği olduğuna dikkat çeken Tekin, "20 yıldır AKP’nin inşaat ve konut politikası belli. Rant. Ne yaptılar? Düşük gelir gruplarının arazilerin, yaşadıkları toprakları aldılar, belli şirketlere verdiler, dev bir rant ürettiler, bu şirketler de üst gelir gruplarına rezidans tipi konut sundu. Sonra rantı paylaştılar, zenginleştiler. Bugün Türkiye’deki konut stoğunun tam haritası bile çıkartılmış değil. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon bina riskli statüde. Bunu bile yenileyemediler. TOKİ halka hizmetin, sağlıklı, nitelikli konut arz etmenin aracı değil, iktidara rant üretmenin aparatı haline dönüştürüldü. Halbuki 20 yılda kullanılan kaynakla 7 milyon binayı yenileyip halkımıza sağlıklı, ucuz, nitelikli konut sunmak mümkündür" dedi.

"EKONOMİ BİLİMİNİN GEREKLERİNİ YAPIN"

Konut fiyatlarındaki artışın iki sebebi daha olduğuna dikkat çeken Tekin, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"AKP’nin negatif reel faiz politikası konutları bir sermaye saklama enstrümanı haline dönüştürdü. Bugün sermaye sahipleri konut toplayarak paralarını enflasyona karşı güvence altına almaya çalışıyor. Yoksullar barınma krizi yaşarken gayrimenkul mülkiyeti de belli kişilerin elinde yoğunlaşıyor. Akıl ve bilim dışı ekonomi politikalarının bedelini millet barınma krizi yaşayarak ödüyor.

İkinci sebep yabancılara konut satışı karşılığı vatandaşlık. Türkiye vatandaşlığını, pasaportumuzu alınıp satılan mala çevirdiler. Orta doğu coğrafyasında sabah kalkan vatandaşlık alıyor. Vatandaşlık satma ofisleri kuruldu. Buraya geliyorlar insanları evinden ediyorlar, bizim vatandaşımız başını sokacak bir ev bile bulamıyor. Açık kapı politikası ile ülkeye giren 8 milyon sığınmacı da tabloya eklenince her yerde fiyatlar artıyor.

Artan fiyatlar ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Kiracıların yüzde 40’ı ev sahibi ile sorun yaşadığını söylüyor. Bu duruma acil müdahale edilmezse kış ayları gelmeden ağır bir sosyal sorun yaşanacak. Çözüm ne? AKP’ye sesleniyorum akıl ve mantık dışı ekonomi politikasına son verin. Ekonomi biliminin gereklerini yapın. Vatandaşlık satışını da bitirin. Bu ülkenin insanları kendi vatanında evsiz kaldı. 21’inci yüzyılda bu ülkeye hem gıda hem barınma krizi yaşatan iktidar olarak tarihe geçtiniz. Bu krizi daha da derinleştirmeyin.”